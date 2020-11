Bihar: BJP ने Sushil Kumar Modi को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, केंद्र में भेजने की चर्चा!

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की केंद्रीय चुनाव समिति ने सुशील कुमार मोदी ( Sushil Kumar Modi ) को बिहार में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव-2020 ( Assembly by-elections-2020 ) के लिए उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी। सुशील कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाना, उनको बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत का इनाम समझा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि राज्यसभा भेजने के बाद पार्टी उनको सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।

BJP chooses Sushil Kumar Modi (in file photo) for the Rajya Sabha by-election in Bihar. pic.twitter.com/DWOyp5R82o