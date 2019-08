एक साल में तीसरी बार पार्टी नेताओं की अंतिम यात्रा का साक्षी बना बीजेपी मुख्यालय

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया। रविवार सुबह जेटली के पार्थिव शरीर को उनके कैलाश कॉलोनी स्थित निवास से बीजेपी मुख्यालय लाया गया। यहां से करीब 2.30 बजे उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

आपको बता दें कि एक साल में बीजेपी मुख्याल से तीसरी शव यात्रा निकाली गई है।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन फरवरी 2018 में किया गया था।

तब से अब तक बीते करीब एक साल में मुख्यालय तीन प्रमुख नेताओं की अंतिम यात्रा का साक्षी बन चुका है।

दुनिया छोड़ने से पहले अरुण जेटली ने अपने वेतन से कर गए बड़ा काम

Delhi: Union Ministers Harsh Vardhan and Piyush Goyal and Jharkhand CM Raghubar Das pay last respects to Former Union Minister and BJP leader #ArunJaitley at BJP headquarters. pic.twitter.com/oaosUCLbG9