महाराष्ट्रः बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान, हम ही बनाएंगे स्थिर सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहे सियासी घमासान में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने के दावों के बीच अब बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि प्रदेश में उनकी ही सरकार बनेगी।

बीजेपी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने की बातें कर रही है। यही नहीं शिवसेना ने तो 17 नवंबर को नई सरकार के गठन का ऐलान करने की बात भी कही है।

बीजेपी चल रही बड़ा दांव

शिवसेना के सरकार बनाने के बीच बीजेपी का एक बार फिर ये बयान कि स्थिर सरकार तो हम ही बनाएंगे काफी चौंकाने वाला है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि अब भी हम ही प्रदेश में सरकार बनाएंगे जबकि शिवसेना से गठबंधन टूट चुका है।

NCP leader Sharad Pawar on Maharashtra government formation: The process to form government has begun, the government will run for full 5 years. pic.twitter.com/fJ8HOD6u9N