एग्जिट पोल से भाजपा का जोश हाई, जीत के जश्न के लिए दिया दो हजार किलो मिठाई का ऑर्डर

नई दिल्ली। देश की 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्तांओं का उत्साह चरम पर है। भाजपा के इसी उत्साह का असर अब हर जगह दिखाई भी दे रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में तो भाजपा कार्यकर्ता अभी से जीत के जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने दो हजार किलो मिठाई का ऑर्डर दे दिया है।



मिठाई बनाने वाले भी मोदी

भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश के साथ-साथ मिठाई बनाने वालों में भी उत्साह कुछ कम नहीं है। मिठाई का ऑर्डर लेकर मिठाई बनाने वाले भी मोदी के मुखौटे पहनकर मिठाई बना रहे हैं। यानी मिठाई बनाने वाले भी मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मिठाई बनाते हुए इन मिठाईवालों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

Sweet shop workers prepare sweets in Borivali, Mumbai ahead of #LokSabhaElections2019 results on 23rd May. Shop owner says,"We've received an order of 1500-2000 kg sweets from BJP's Gopal Shetty (Mumbai North LS candidate). Workers are excited, so they're wearing Modi ji's masks" pic.twitter.com/mJd2yrfVHK