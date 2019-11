महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहा समीकरण, बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबर होंगे प्रोटेम स्पीकर

नई दिल्ली। मंगलवार का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना, NCP और कांग्रेस के नेता आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन, इसी बीच प्रोटेम स्पीकर की घोषणा हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबर होंगे। थोड़ी देर में वो शपथ लेगें। कालिदास कोलंबर शपथ लेने के राज्यभवन भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में आज काफी तेजी से समीकरण बदला। सबसे पहले NCP ने अजित पवार को मनाने की कोशिश की। अजित पवार ने अपने परिवार वालों से मुलाकात की और फिर डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। दोपहर साढ़े तीन बजे देवेन्द्र फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।

BJP MLA Kalidas Kolambkar to be Protem Speaker, he will take oath shortly in Raj Bhawan. Kolambkar says 'Oath of MLAs to be administered tomorrow when the session begins.' #Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/IGjvgI8NAI