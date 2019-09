प.बंगालः बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर हमला, टीएमसी पर लगा आरोप

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से एक ओर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां पार्टी के कुछ नेता बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद की कार के साथ तोड़फोड़ का बड़ा मामला सामने आया है।

बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार हमला किया गया है। यही नहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी समर्थकों पर कार तोड़ने का आरोप लगाया है।

घटना पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की बताई जा रही है।

बीजेपी सांसद श्यामनगर पार्टी कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे थे।

इस बीच तृणमूल कांग्रेस वर्करों ने बीजेपी सांसद की कार के साथ तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया।

बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लगा बड़ा झटका, इन नेताओं ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान

West Bengal: BJP MP Arjun Singh's car was allegedly vandalised by TMC workers near Shyamnagar Railway Station, North 24 Parganas. Arjun Singh says,"They were trying to capture our party office. When I went to check, my car was vandalised. Police was also at the spot." pic.twitter.com/E0mSV1qrpd