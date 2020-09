बॉलीवुड में ड्रग को लेकर जया बच्चन का Ravi Kishan पर हमला, जानें फिर बीजेपी नेता ने क्या दिया जवाब

नई दिल्ली। बॉलीवुड में ड्रग का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। रिया चक्रवर्ती से लेकर कंगना रनौत तक इस मुद्दे पर जमकर चर्चा में हैं। इस बीच संसद में भी बॉलीवुड में ड्रग का मामला जमकर उछला। यहां समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और बीजेपी सांसद रवि किशन ( Ravi Kishan ) के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया।

मंगलवार को संसद में सपा सांसद जया बच्चन के बयान के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी पलटवार किया। रवि किशन ने कहा कि मेरे देश के युवाओं को खोखला नहीं होने दूंगा चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Just because there are some people, you can't tarnish the image of the entire industry. I am ashamed that yesterday one of our members in Lok Sabha, who is from the film industry, spoke against it. It is a shame: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan in Rajya Sabha https://t.co/cSvxi5dioc