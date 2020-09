Rahul Gandhi का 'आप' पर हमला, यूपीए सरकार गिराने के लिए आईएसी को बीजेपी और आरएसएस ने किया तैयार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि जिस बात कि हमें जानकारी थी, उस बात की पुष्टि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य (प्रशांत भूषण) ने कर दी है, कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बड़ा हाथ था।

दरअसल राहुल गांधी ने इंडियन एक्स्प्रेस की एक खबर को ट्वीट करते हुए आप पर हमला बोला है। इसस खबर में AAP के संस्थापक सदस्य और नागरिक अधिकार वकील प्रशांत भूषण, जिन्हें 2015 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, ने दावा किया है कि यूपीए सरकार को नीचे लाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन (IAC) आंदोलन "भाजपा और आरएसएस की ओर से उकसाया गया" था।

What was known to us has been confirmed by a founding AAP member.



The IAC movement & AAP were propped up by the RSS/BJP to subvert democracy and bring down the UPA government.https://t.co/QDYyOOTtw7