छत्तीसगढ़ में किसान मारो अभियान चला रही भाजपा सरकार, पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का बड़ा बयान

Chhattisgarh political News: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भाजपा सरकार के "खेत बचाओ अभियान" पर तीखा हमला बोलते हुए इसे किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें संकट में डालने वाला अभियान बताया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के किसान खेती-किसानी के कार्यों में जुट गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही है।