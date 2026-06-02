ऑर्गन डोनेशन जागरूकता में FM Tadka के RJ नरेंद्र को बड़ी उपलब्धि, राज्यपाल ने किया सम्मानित

राज्यपाल रामेन डेका द्वारा मिला यह सम्मान केवल आरजे नरेंद्र के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक जागरूकता अभियान की भी पहचान है, जिसे वे लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने के बाद आरजे नरेंद्र ने कहा कि यह सम्मान उन सभी लोगों को समर्पित है, जो अंगदान जैसी महान पहल से जुड़कर समाज में नई उम्मीद और नई जिंदगी का संदेश फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से आगे आकर अंगदान के लिए संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके अंग कई लोगों के जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं।