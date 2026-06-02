ऑर्गन डोनेशन जागरूकता में FM Tadka के RJ नरेंद्र को बड़ी उपलब्धि, राज्यपाल ने किया सम्मानित

राज्यपाल सम्मान (photo source- Patrika)
Organ Donation Campaign: समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को इस जीवनदायी पहल से जोड़ने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले एफएम तड़का के आरजे नरेंद्र को छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रामेन डेका द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अंगदान जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को जन-जन तक पहुंचाने, लोगों को प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रदान किया गया।
यह सम्मान समारोह केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाजहित और जनकल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे उन लोगों के प्रयासों को भी सम्मानित करने का अवसर बना, जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।
आरजे नरेंद्र ने केवल जागरूकता फैलाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि 1 अगस्त 2025 को स्वयं अंगदान का संकल्प लेते हुए अपने शरीर के अंग दान करने के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकरण भी कराया। उनके इस कदम ने लोगों के बीच एक मजबूत संदेश पहुंचाया कि अंगदान केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।
उनका मानना है कि किसी व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसके अंग कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। यही सोच उन्हें लगातार इस अभियान से जुड़े रहने और लोगों को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा देती है।
एफएम तड़का के लोकप्रिय “द ईवनिंग शो” के माध्यम से आरजे नरेंद्र लगातार श्रोताओं को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अपने कार्यक्रमों में वे अंगदान से जुड़े मिथकों को दूर करने, इसकी प्रक्रिया समझाने और इससे बचाई जा सकने वाली अनगिनत जिंदगियों के बारे में जानकारी साझा करते हैं।
वे अपने रेडियो शो में लोगों को बताते हैं कि अंगदान केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि किसी दूसरे के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। उनके कार्यक्रमों का असर यह हुआ है कि कई लोग अंगदान को लेकर सकारात्मक सोच अपनाने लगे हैं।
रेडियो के साथ-साथ आरजे नरेंद्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लगातार लोगों तक अंगदान का संदेश पहुंचा रहे हैं। वे वीडियो, पोस्ट और जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों को इस महादान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि समाज में आज भी अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, जिन्हें सही जानकारी और जागरूकता के जरिए दूर किया जा सकता है। वे लोगों से अपील करते हैं कि अंगदान को केवल एक औपचारिक प्रक्रिया न समझें, बल्कि इसे किसी की जिंदगी बचाने का अवसर मानें।
राज्यपाल रामेन डेका द्वारा मिला यह सम्मान केवल आरजे नरेंद्र के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक जागरूकता अभियान की भी पहचान है, जिसे वे लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने के बाद आरजे नरेंद्र ने कहा कि यह सम्मान उन सभी लोगों को समर्पित है, जो अंगदान जैसी महान पहल से जुड़कर समाज में नई उम्मीद और नई जिंदगी का संदेश फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से आगे आकर अंगदान के लिए संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके अंग कई लोगों के जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं।
आज के दौर में जहां रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम माना जाता है, वहीं आरजे नरेंद्र ने इसे समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी मंच बना दिया है। अंगदान जैसे संवेदनशील विषय पर लगातार काम कर वे न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि समाज को मानवता और जीवन बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। उनकी यह पहल इस बात का उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति संकल्प के साथ काम करे, तो वह अपने माध्यम से लाखों लोगों तक सकारात्मक सोच पहुंचा सकता है।
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