रायपुर DGGI का बड़ा ऑपरेशन! 12.5 करोड़ फर्जी ITC घोटाले में कबाड़ कारोबारी UP से गिरफ्तार

डीजीजीआई अधिकारियों का कहना है कि मामले में कई अहम सुराग मिले हैं और जांच अभी जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फर्जी ITC घोटाले के इस मामले ने एक बार फिर GST सिस्टम में हो रहे दुरुपयोग और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं, ताकि इस घोटाले से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचा जा सके।