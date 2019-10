महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का ऐलान, 125 सीटों पर भाजपा लड़ेगी चुनाव

नई दिल्ली। महाराष्ट्र चुनाव के शंखनाद के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। लंबी जद्दोजहद के बाद सीट बंटवारों पर सहमति बनी है। इसी कड़ी में भाजपा और शिवसेना ने पहली सूची जारी की है। भाजपा ने महाराष्‍ट्र की 125 सीटों के लिए उम्‍मीदवार घोषित किए हैं। वहीं शिवसेना ने 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 52 मौजूदा विधायकों को भाजपा ने टिकट दिया है।

नागपुर दक्षिण-पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र फडणवीस । वहीं परली सीट से पकंजा मुंडे को टिकट दिया गया है। सांगली से सुधीर गाडवरी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

