नई दिल्‍ली। कर्नाटक में कुमारस्‍वामी सरकार गिरने के बाद माना जा रहा था कि भाजपा प्रदेश में जल्‍दबाजी में सरकार बनाने का काम नहीं करेगी। लेकिन शुक्रवार को अचानक भाजपा नेता बीएस येदियुरप्‍पा का प्रदेश के राज्‍यपाल वजूभाई वाला से मिलने और 6 बजे शाम को सीएम पद की शपथ लेने का दावा करने के बाद से सारे सियासी समीकरण बदल गए हैं।

BJP's BS Yeddyurappa will have to prove majority in the assembly by July 31. #Karnataka https://t.co/FXI9PI6PF2