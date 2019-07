कर्नाटक: येदियुरप्पा आज शाम 6 बजे लेंगे शपथ, चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka Updates ) में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद से देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच चले मंथन के बाद आज पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात करने पहुंचे हैं। येदियुरप्पा आज शाम 6 बजे राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे।

येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मिलकर उनको 105 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। येदियुरप्पा ने राज्यपाल को बताया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया है।



BS Yeddyurappa ,BJP: I just met the Governor, I will take oath as Chief Minister today at 6 pm. #Karnataka pic.twitter.com/LkemKmqQP6