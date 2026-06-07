भाजपा : राज्यसभा से दिया संकेत, अब राजस्थान में नए सामाजिक समीकरणों की बारी

नई दिल्ली। भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन ने संकेत दिया है कि पंजाब में 2027 व राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपने सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान में डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने गुर्जर और जाट समुदायों को स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। अब पार्टी को राजपूत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच भी संतुलन स्थापित करना होगा। इसके लिए आने वाले समय में चार स्तरों पर काम होगा।