निर्भया केस पर बोले केजरीवाल, छह माह के भीतर दोषियों को फांसी देने वाला सिस्टम बने

नई दिल्ली। एक ओर निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी की सजा पूरी नहीं हो पा रही है, तो दूसरी ओर इस मामले पर राजनीति में भी कमी नहीं आ रही है। निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की सजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी पर वार किए जाने के बाद अब आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दोषियों को छह माह के भीतर फांसी देने वाला सिस्टम बने।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उनके ऊपर लगाए गए निर्भया केस से जुड़े आरोपों पर कहा, "हर व्यक्ति चाहता है दोषियों को जल्द सजा मिले। यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएं और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले।"

केजरीवाल ने आगे कहा,"प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ कहा, स्मृति ईरानी जी ने भी कुछ कहा... एक-दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, जिसमें दोषियों को अपराध के छह माह के भीतर फांसी दे दी जाए।"

Delhi CM Arvind Kejriwal on 2012 Delhi gang-rape case: Prakash Javadekar Ji had said something, Smriti Irani Ji also said something else...No good will come from blaming each other. We have to make a system where rapists are hanged within 6 months of the crime. https://t.co/FDBxOsVvwB