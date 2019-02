ममता-सीबीआई विवाद पर बोले नीतीश कुमार, इस देश में कुछ भी हो सकता है

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीबीआई टीम पर हुई कार्रवाई को लेकर जहां देश में सियासी घमासान मचा है, वहीं भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार ने इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस मुददे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ यह तो वही बात सकते हैं, जिन्होंने ऐसा किया। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं करता तब तक इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ के प्रयास के विरोध में सोमवार को भी अपना धरना-प्रदर्शन जारी रखा है।

Bihar cm nitish kumar on CBI action in West Bengal:These things can only be explained by people who are doing it. I don’t react to such things.CBI&the govt in question will explain. Until the Election Commission announces the date of elections, anything can happen in the country. pic.twitter.com/kvAvBWrBku