कांग्रेस ने जारी किया Oscar Award, पीएम मोदी को दिया बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 ( Delhi Assembly Election 2020 ) को लेकर अब सबकी नजरें 11 फरवरी को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। दिल्ली में जीत के लिए आम आदमी पार्टी ( AAP ), बीजेपी ( BJP ) और कांग्रेस ( Congress ) तीनों ही दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच सभी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान पुरस्कार ऑस्कर की घोषणा कर दी गई है।

अमरीका के लॉस एंजिलिस में इन पुरस्कारों का एलान किया गया। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी ने अलग से अपना खुद का ऑस्कर अवॉर्ड सम्मान जारी किया है। खास बात यह है कि इस अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया।

दिल्ली चुनावः मतगणना से ठीक पहले EVM को लेकर आप नेता ने किया बड़ा खुलासा, मचा बवाल

When things get dark, when the times are tough, we can all do with a little comedy to cheer us up. Fortunately we have these timeless moments to get us through. Here are the nominations & winner for best actor in a Comedic role. #Oscars pic.twitter.com/bzoxqEMuSM