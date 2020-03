कांग्रेस ने दिग्गी राजा को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, 12 प्रत्याशियों की सूची जारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के बाद कांग्रेस ( Congress ) ने भी गुरुवार को राज्यसभा चुनाव ( Rajya Sabha elections ) के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी।

इस सूची में कांग्रेस ने 12 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है। सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh ) का भी नाम है।

दिग्विजय को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।

आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव 26 मार्च को होना है।

कांग्रेस की सूची में इनके नाम—

