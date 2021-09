कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, बोले- बिना अध्यक्ष के पता नहीं कौन ले रहा फैसले?

नई दिल्ली। पंजाब में कांग्रेस ( Punjab Congress Crisis ) के राजनीतिक संकट के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब जी23 के सदस्य कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) ने भी पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा कोल दिया है।

हालांकि उन्होंने किसी नाम नहीं लिया लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 'हमारी पार्टी में इस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं है, नहीं पता कौन फैसले करता है? हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं।

#WATCH | We are not “Jee Huzoor 23”. It is very clear. We will keep talking. We will continue to reiterate our demands: Congress leader Kapil Sibal, one of the 23 party leaders who wrote a letter to Congress president last year, demanding a slew of organizational reforms pic.twitter.com/JIy4HYqHeT