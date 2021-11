मणिपुर आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा- आप देश की रक्षा करने में असमर्थ

नई दिल्ली। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का कोई हिस्सा आज आतंकियों से सुरक्षित नहीं है, इन हमलों से साबित हो गया है कि आप देश की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने इस हमले में शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

पीएम मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्विटर पर लिखा, मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला एक बार फिर साबित करता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। शहीदों के प्रति मेरी संवेदना और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। राष्ट्र आपके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी के अलावा कई और कांग्रेस नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है।

अशोक गहलोत ने की कार्रवाई की मांग

राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायरतापूर्ण हमले की मैं निंदा करता हूं। इस हमले में देश के 5 बहादुर जवानों और परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा, यह घटना पूरी तरह से चौंकाने वाली है। उम्मीद है कि जिम्मेदार लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

Strongly condemn the cowardly attack on Assam Rifles convoy in Churachandpur, #Manipur in which 5 brave personnel and two family members lost their lives. Salute their martyrdom and extend sincere condolences to the bereaved families.