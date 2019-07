संजय सिंह ने किया कांग्रेस छोड़ने का ऐलान, राज्यसभा से भी दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। कांग्रेस में गांधी परिवार के काफी नजदीकी माने जाने वाले डॉ. संजय सिंह ( Congress MP Sanjay Singh ) ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। संजय सिंह बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।

Congress Rajya Sabha MP, Sanjay Singh: Congress is still in the past, unaware of the future. Today, country is with PM Modi & if the country is with him, I'm with him. I will join BJP tomorrow. I have resigned from the party, as well as my membership of Rajya Sabha. pic.twitter.com/waAuPdFu9A