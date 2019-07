उन्नाव रेप केस: प्रियंका गांधी का PM मोदी पर निशाना- आरोपी विधायक को बंद करें राजनीतिक संरक्षण देना

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रेप केस ( Unnao rape case ) मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

For God’s sake, Mr. Prime Minister, divest this criminal and his brother of the political power your party is giving them. Its still not too late. #BJPSackSengar

प्रियंका गांधी ने रेप प्रकरण ( Unnao Rape case ) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को सियासी संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।

कांग्रेस महासचिव ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को राजनीतिक ताकत और संरक्षण क्यों देते हैं? जबकि पीड़ित अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिए जाते हैं?'

Why do we give people like Kuldeep Sengar the strength and protection of political power and abandon their victims to battle for their lives alone?



This FIR clearly states that the family was threatened and apprehensive. It even mentions the possibility of a planned accident.