शिंदे की 11 झील परियोजनाओं को फडणवीस सरकार ने रोका, ब्याज सहित वापस मांगा पैसा

महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल की 14 झील परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। भाजपा नेता व मंत्री पंकजा मुंडे के नेतृत्व वाले पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने पिछली सरकारों द्वारा मंजूर की गई 14 झील संरक्षण परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी रद्द कर दी है। इन 14 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं उस समय स्वीकृत की गई थीं जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और यह विभाग उनके पास था। विभाग ने न केवल इन परियोजनाओं को रद्द किया है, बल्कि जारी किए गए फंड को ब्याज सहित वापस वसूलने का भी आदेश दिया है।