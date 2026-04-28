‘जिहाद करने का प्रयास, किसी को नहीं छोड़ेंगे’, मुंबई में पहलगाम जैसे हमले पर क्या बोले सीएम फडणवीस

मुंबई के मीरा रोड इलाके में रविवार तड़के हुई सनसनीखेज वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक युवक ने निर्माणाधीन इमारत के दो सुरक्षा गार्ड से उनका धर्म पूछने के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जैब जुबैर अंसारी (31) के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने तुरंत नया नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अंसारी के घर की तलाशी के दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) और ‘जिहाद’ से जुड़ी लिखित सामग्री मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया। जिसके बाद इस मामले की जांच में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को भी शामिल किया गया है।