मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत को लेकर रेलवे ने दी खुशखबरी, वेटिंग लिस्ट की टेंशन खत्म!

बता दें कि 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 लाख से अधिक ट्रिप पूरी की हैं और 9.1 करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं से लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। यहां तक की वंदे भारत की वजह से कई मार्गों पर यात्रा का समय 45 प्रतिशत तक कम हो गया है।