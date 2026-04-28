‘तुम हिंदू हो क्या?’ अगर नहीं है तो कलमा पढ़कर सुना, नहीं सुना पाने पर हिंदू युवक को चाकू से गोदकर किया लहूलुहान

Mumbai Hate Crime:मुंबई का शांत इलाका उस वक्त दहल गया जब मजहबी उन्माद से भरे एक युवक ने राह चलते और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया। यह हमला आपराधिक वारदात होने के साथ ही नफरत का वो खौफनाक चेहरा है जहां इंसान का लहू बहाने से पहले उसका धर्म पूछा गया। पीड़ितों में से एक, सुब्रतो रमेश सेन ने अस्पताल के बिस्तर से उस मंजर को बयां किया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस हमले में घायल दूसरे पीड़ित राजकुमार मिश्रा फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।