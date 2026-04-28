‘मुझे मराठी आती है, मेरी रिक्शा में बैठिए’, नालासोपारा में ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए MNS का ‘स्टिकर अभियान’ शुरू

मनसे ने नालासोपारा में इस अभियान को गति देने के लिए रिक्शा के सामने वाले हिस्से पर आकर्षक स्टिकर चिपकाए हैं। इन स्टिकर पर संदेश लिखा है कि 'मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, माझ्या रिक्षात बसा' (मैं मराठी बोलता हूं, मैं मराठी समझता हूं, मेरी रिक्शा में बैठिए)। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य न केवल भाषा को बढ़ावा देना है, बल्कि मराठी भाषी ड्राइवरों को विशिष्ट पहचान और प्राथमिकता दिलाना भी है।