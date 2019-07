भाजपा ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक, जम्मू-कश्मीर के सियासी हालात पर चर्चा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के 10 हजार अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती के फैसले और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्रा के बाद घाटी में सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक ( BJP Core Group Meeting ) बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सियासी स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

#Delhi: Union Home Minister Amit Shah to hold a meeting on Jammu and Kashmir, today. BJP Working President, JP Nadda, BJP General Secretary (Organizations) BL Santosh, J&K BJP President Ravinder Rana and former J&K Deputy CM Kavinder Gupta to attend the meeting. (file pic) pic.twitter.com/fNRcXZviDH