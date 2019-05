PM मोदी के पास असीमित धनबल और मार्केटिंग, हमारे पास सिर्फ सच्चाई: राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( lok sabha election 2019 ) प्रचार खत्म होने से मजह कुछ ही देर पहले बीजेपी और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ( Amit Shah ) बीजेपी दफ्तर पर थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मीडिया से बात की। राहुल ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि पांच साल में पहली बार पीएम मोदी मीडिया के सामने आए हैं, वो भी चुनाव खत्म होने से सिर्फ 4 दिन पहले बंद कमरे में।

मैं पीएम से सवाल पूछना चाहता हूं: राहुल

राहुल ने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप मुझसे रफाल विमान सौदे पर बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग ( Election Commission ) पर हमला बोलते हुए कहा कि साफ साफ दिख रहा है कि आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया है। पीएम के मन में जो रहा आ रहा था वो बोल रहे थे लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं है।

Rahul Gandhi: Role of EC has been biased in this elections, Modi Ji can say whatever he wants to say while we're stopped from saying the same thing.Seems that the elections schedule was made for Modi Ji's campaigning. BJP and Narendra Modi have lots of money while we have truth. pic.twitter.com/X3rKqAFw0I