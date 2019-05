राहुल गांधी ने किया दावा, अंग्रेजी डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ा 'Modilie'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में हर राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटी हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने पीएम मोदी को लेकर एक अलग ही दावा किया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अंग्रेजी शब्दकोश ( english dictionary ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के नाम पर नया शब्द 'Modilie' के रूप में नया शब्द जुड़ गया है।

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार की शाम ट्विटर पर लिखा कि कि 'Modilie' अब अंग्रेजी का नया आधिकारिक शब्द बन गया है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर उन्होंने एक स्नैपशॉट भी पोस्ट किया है।

There’s a new word in the English Dictionary. Attached is a snapshot of the entry :) pic.twitter.com/xdBdEUL48r