पश्चिम बंगाल: हिंसा के बाद प्रचार पर रोक, EC ने प्रधान और गृह सचिव को भी हटाया

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) और प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में टीएमसी-बीजेपी में लगातार हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बंगाल की बची हुई 9 सीटों की चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। 16 मई रात 10 बजे के बाद से पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार की इजाजत नहीं मिलेगी, जबकि सातवें चरण के लिए नियम के मुताबिक 17 मई की शाम 5 बजे तक प्रचार किया जा सकता था।

Election Commission: No election campaigning to be held in 9 parliamentary constituencies of West Bengal - Dum Dum, Barasat, Basirhat, Jaynagar, Mathurapur, Jadavpur, Diamond Harbour, South and North Kolkata from 10 pm tomorrow till the conclusion of polls. pic.twitter.com/cTpKS6jFwp

पश्चिम बंगाल के 9 संसदीय क्षेत्र: दम दम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जाधवपुर, डायमंड हार्बर, दक्षिण और उत्तरी कोलकाता

EC: ADG CID, Rajiv Kumar stands relieved and attached to MHA. He should report to MHA by 10 am tomorrow.Principal Secy,Home &Health Affairs WB govt stands relieved from his current charge immediately for having interfered in process of conducting polls by directing WB CEO. pic.twitter.com/2AOEbIX7uR