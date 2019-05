बिहार : शहाबुद्दीन के भतीजे युसूफ हत्याकांड के गवाह की सिवान में गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की सरगर्मियों के बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। युसूफ हत्याकांड के गवाह श्‍याम बाबू की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूसूफ खान बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे थे।

Bihar: Shyam Babu,witness in former MP Shahabuddin's nephew Yusuf murder case has been shot dead in siwan by bike borne assailants pic.twitter.com/nNYw9kzocS