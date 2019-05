बंगाल में बोले PM मोदी- दीदी, मैं आपकी गालियों और धमकियों से डरनेवाला नहीं

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में आर पास की जंग चल रही है। बशीरहाट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने सीएम ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) पर तीखे शब्दबाण चलाए। उन्होंने कहा कि दीदी के गुंडे, गोलियां और बम लेकर विनाश करने पर उतर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को लेकर बंगाल के मेरे भाई-बहन डटकर खड़े हैं।

Prime Minister Narendra Modi in Basirhat, West Bengal: All the surveys are giving BJP a full majority on its own, but Didi after seeing your frustration and the support from the people of Bengal, I'm saying that Bengal will help us win more than 300 seats. pic.twitter.com/Y13OTFShOR