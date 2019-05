ममता मीम केस: जेल से रिहा होते ही प्रियंका शर्मा बोलीं- नहीं मांगूंगी माफी

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल जेल प्रशासन ने बुधवार को रिहा कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने में आनाकानी करने पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ममता मीम केस मामले में जेल प्रशासन को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया था।

मुझे डराने का प्रयास किया गया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम फेसबुक पर पोस्‍ट करने वाली भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने जेल से छूटने के बाद कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी। मैं केस लडूंगी। उन्‍होंने ये भी कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को ही जमानत मिल गई थी। लेकिन उसके 18 घंटे बाद भी मुझे रिहा किया गया। पिछले पांच दिनों में मुझे मेरे परिवार और वकील से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझसे माफीनामा लिखवाया और डराने का प्रयास किया।

पहली नजर में प्रियंका की गिरफ्तारी मनमानी

प्रियंका शर्मा की रिहाई में विलंब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहली नजर में प्रियंका की गिरफ्तारी मनमानी है। अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो अवमानना का मामला शुरू किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में प्रियंका को रिहा किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसे सुबह 9.40 पर रिहा किया गया और वह रातभर जेल में रहीं।

Kolkata: BJP Youth Wing Convenor Priyanka Sharma at BJP office after being released from Alipore Correctional Home. She was arrested for sharing a meme on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/duHEZJKNvQ

10 मई को हुई थी गिरफ्तार

आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका पिछले शुक्रवार से कोलकाता की जेल में बंद थी। उन्‍हें हावड़ा पुलिस ने 10 मई को अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर पर ममता बनर्जी का चेहरा सुपर इम्पोज कर मजाकिया तस्वीर पोस्‍ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रियंका की ओर से उनके परिवार ने दर्ज एफआईआर रद्द करने और जमानत पर रिहा करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी।

Priyanka Sharma's mother on West Bengal Government's Counsel says in Supreme Court that 'Priyanka Sharma was released at 9:40 am, today': She isn't here with me. She is still in Alipore (Correctional Home). I am leaving for the correctional home now. pic.twitter.com/LB9C3ZAmLT