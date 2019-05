पश्चिम बंगाल में गरजे योगी- 'अमित शाह के रोड शो में हमला करना ममता की सबसे बड़ी गलती'

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी तनातनी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के बारासात में योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोल रही हैं। उन्होंने ममता सरकार पर दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह के रोड शो में टीएमसी के गुंडों ने जो हमला किया, वह ममता बनर्जी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।

आपको बता दें कि प्रस्तावित रैली रद्द होने की खबर सामने आई थी। यह रैली कोलकाता में होनी प्रस्तावित थी। वहीं, भाजपा का आरोप है कि रैली के मंच को तोड़ा गया और वहां काम में जुटे मजदूरों के साथ मारपीट की गई। लेकिन इस बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं से किसी भी सूरत में ये रैली करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये रैलियां कैंसिल नहीं की जाएंगी।

'अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा'

अमित शाह के संदेश के बाद यह तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ तीनों रैलियों को संबोधित करेंगे। यही नहीं योगी शाम 3.30 बजे कोलकाता के भाजपा कार्यालय पर मीडिया से भी बात करेंगे। वहीं, योगी ने बंगाल के लिए रवाना होने से ट्वीट कर तृणमूल सरकार पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के लिखा कि आज वह बंगाल आ रहा हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाहों तक यह संदेश पहुंच जाना चाहिए कि राम इस देश के कण-कण में विद्यमान हैं। उन्होंने लिखा कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा!

टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए

आपको बता दें कि मंगलवार को कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं थी। राज्य के सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी और हिंसा करने का आरोप लगाया है। टीएमसी की ओर से हिंसा से जुड़ी तीन वीडियो भी शेयर की गई हैं। वहीं, इसके जवाब में भाजपा आईटी सेल ने भी अमित शाह के रोड शो का वीडियो जारी कर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

कोलकाता हिंसा पर अमित शाह का जवाब, बंगाल में घोटा जा रहा लोकतंत्र का गला

Rahul Sinha, BJP, on Yogi Adityanath's rally in Kolkata cancelled:When stage was being set up y'day, labourers working on it were beaten up & scared away; the stage was vandalised. The public meeting was scheduled for 2 pm today, stage couldn't be repaired. So we had to cancel it pic.twitter.com/v7ttyWZvrc