कोलकाता हिंसा: डेरेक ओ ब्रायन ने अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा- बाहर से बुलाए गए थे गुंडे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अमित शाह की रैली में हुईं हिंसा और आगजनी पर सियासत गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरक ओ ब्रायन ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रायन ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो बाहरी गुंडों को लाकर यहां रैली करा रहे हैं। ब्रायन ने भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर तंज कसते हुए कहा कि वो यहां कैसे आकर रैली कर सकता है। वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। ये वहीं है जिसने दिल्ली में एक शख्स को थप्पड़ मारा था।

#WATCH Derek O Brien,TMC: Anybody can come and do a procession, but what were the outsiders.....Who is this fellow Tejinder Bagga? Who is he? He was arrested, is he not the same guy who slapped somebody in Delhi? You have taken in your outsider goons pic.twitter.com/0JDca4y6G1 — ANI (@ANI) May 15, 2019

केंद्रीय सुरक्षाबल बीजेपी के लिए कर रहे हैं काम

डेरेक ओ ब्रॉयन ने कहा कि चुनाव से जुड़े उनके पास दो ऐसी फोटो है, जो सबूत के तौर पर काफी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षाबलों के साथ उनका कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह राज्य में केंद्रीय सुरक्षाबलों का व्यावहार है उससे साफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।

शाह पर ब्रायन का तंज

बता दें कि डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को अमित शाह की रैली को लेकर नाराजगी भरा ट्वीट किया था। ब्रायन ने ट्विटर पर लिखा ‘मिस्टर शाह, आपके पास कंगाल बांग्ला शब्द बोलने की हिम्मत थी , आपको लगा कि आप हमारे राज्य का अपमान कर यूं ही निकल सकते हैं?’

Derek O'Brien, TMC: We have two more pictures to show, this is to do with the elections, we have nothing personally against the Central forces, we have two startling pictures to expose what we have been saying that the Central forces are in cahoots with the BJP in Bengal. pic.twitter.com/6DoTspfSJQ — ANI (@ANI) May 15, 2019

बग्गा ने डेरेक ब्रॉयन को दी खुली चुनौती

वहीं भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने डेरेक ओ ब्रॉयन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। बग्गा ने डेरेक ओ ब्रॉयन को खुली चुनौती दी कि अगर वह साबित कर दें कि मैं घटनास्थल के 500 मीटर के पास वहां गया हूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अन्यथा उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए।