महाराष्ट्रः कांग्रेस का बड़ा बयान, समर्थन से पहले मंथन जरूरी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से महज कुछ कदम दूर शिवसेना अब भी अपने सहयोगियों के समर्थन का इंतजार कर रही है। एनसीपी और कांग्रेस में आपसी बैठकों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख बालासाहेब थोराट का बड़ा बयान सामने आया है।

बालासाहेब थोराट ने कहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनाना है और इसे पांच साल तक चलाना है तो आपसी मंथन बहुत जरूरी है। दलों की आपसी बातचीत इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

तेजी से बढ़ रही मौसम की चाल, देश के इन राज्यों में बढ़ जाएगी मुसीबत, घर में स्टॉक कर लें जरूरी चीजें

Maharashtra Congress chief Balasaheb Thorat on Maharashtra govt formation: There are many points on which we need clarification if we have to run a government together for 5 years. Discussions are progressing. We will go to Mumbai today. pic.twitter.com/cJKuYQbmNJ