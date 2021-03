उत्तराखंड के बाद हरियाणा में सियासी उथल-पुथल, भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

चंडीगढ़। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बाद अब हरियाणा में भी सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

लिहाजा, सदन में बहुमत साबित करने में किसी प्रकार से कोई समस्या न हो इसको लेकर भाजपा-जेजपी गठबंधन ने अपने-अपने दलों को लिए व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है। यानी कि दोनों ही पक्षों ने अपने-अपने विधायकों को स्पष्ट कहा है कि वे कल (बुधवार) सदन में मौजूद रहें।

हरियाणा सरकार में मंत्री एवं भाजपा के मुख्य सचेतक कंवर पाल ने कहा कि बजट सत्र के दौरान BJP के सभी सदस्यों से 10 मार्च (बुधवार) को विधानसभा में लगातार उपस्थित रहने को कहा गया है। पार्टी की ओर से उन्होंने व्हिप जारी करते हुए कहा कि नेतृत्व की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य सदन से बाहर न जाएं।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। ऐसे में सभी साथियों से अनुरोध है कि मतविभाजन और मतदान के समय उपस्थित रहें। भाजपा के सहयोगी दल जेजेपी ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है।

Haryana: Jannayank Janta Party asks its MLAs to be present in the House tomorrow and "support the stand of the government against the no-confidence motion"