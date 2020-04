Coronavirus: अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM केयर्स फंड में किया दान, जानें कितना रुपया किया डोनेट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से जंग में आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के साथ आ खड़ा हुआ है। यही वजह है कि कोरोना ( Coronavirus in India ) में मदद के लिए पीएम केयर्स फंड ( PM Cares Fund) में डोनेशन करने वालों में होड़ मची हुई है।

आलम यह है कि नेताओं से लेकर राजनेताओं और देश की जानमानी हस्तियां डोनेशन के लिए आगे आई हैं।

अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने पीएम केअर्स फंड में डोनेशन की घोषणा की है।

कोरोना वायरस: जानें पीएम केयर्स फंड में राधे मां ने दान दी कितनी धनराशि?

Smt @nsitharaman donates Rs 1 Lakh from her salary to the PM-CARES fund in view of the Covid-19 pandemic. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/2moKzb2L2c