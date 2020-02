दिल्ली विधानसभा चुनाव: सुब्रमण्यम स्वामी बोले- झाड़ू को मिल रहा पर्याप्त वोट, मेरी जरूरत नहीं

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने दिल्ली चुनाव ( Delhi Assembly Election ) को लेकर बड़ा दावा किया है। स्वामी ने आम आदमी पार्टी की जीत की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि झाडू को मेरे वोट से बिना भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं।

बजट से नाराज स्वामी

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वे आम बजट से खुश नहीं हैं। उन्होंने बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधने की कोशिश की है।

राज्यसभा सांसद ने ट्वीट किया, 'झाडू को मेरे वोट के बिना पर्याप्त वोट मिल रहा है। बजट गुगली के बाद अब मुझे खास तौर पर अपने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना होगा।'

: Jhadu is getting enough vote without my vote . I have to stand by my BJP worker especially after the Budget googly