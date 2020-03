दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, भाजपा ने कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाया

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 19 विधायकों के इस्तीफे से फ्लोर टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के सामने आना चाहिए । बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में है।

दिग्विजय सिंह का आरोप

इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को बंधक बना रखा है।

Digvijay Singh, Congress on the political situation in Madhya Pradesh: Floor test can not take place as the resignations submitted by 19 MLAs have not been accepted. They should physically come before the Speaker and speak for themselves. These MLAs have been held hostage by BJP. pic.twitter.com/A1pkHAAVLl