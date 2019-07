कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे अयोग्य विधायक

नई दिल्ली। कर्नाटक में लंबे समय से चला आ रहे सियासी संकट ( karnataka crisis ) का आज पटाक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य ठहराए जाने पर तीन विधायक सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

ये विधायक शीर्ष अदालत में स्पीकर केआर रमेश के फैसले को चुनौती देंगे। इन विधायकों में जारकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल हैं।

गौरतलब है कि कर्नाटक में नई सरकार गठित होने के बाद भी संकट थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ( Speaker KR Ramesh Kumar ) ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया है।

बीएस येदियुरप्पा ने साबित किया बहुमत और किया विकास का वादा

HD Kumaraswamy: Power is not permanent, even for Narendra Modi and JP Nadda. We will not try to bring down your number from 105 to either 100 or lower. You speak of drought, at least now let's see how you will work. We will cooperate with you for the sake of people. #Karnataka https://t.co/XFDzstjAOX