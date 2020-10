Chennai: अपनी मांगों को लेकर द्रमुक ने राजभवन के पास किया विरोध प्रदर्शन, स्टालिन और कनिमोझी भी रहे मौजूद

नई दिल्ली। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ( DMK ) ने शनिवार को मेडिकल आरक्षण को लेकर राजभवन के पास जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल दाखिले में 7.5 प्रतिशत कोटा देने की मांग को लेकर डीएमके के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में शनिवार को राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल परीक्षाओं में 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक में हो रही देरी को मंजूरी दें। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष एम के स्टालिन और सांसद कनिमोझी भी उपस्थित थे।

