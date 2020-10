Maharashtra: इस्तीफा देने के बाद एकनाथ खडसे ने खोला बड़ा राज

मुंबई। महाराष्ट्र में चार सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ( Eknath Khadse ) ने बुधवार को पार्टी छोड़ से इस्तीफा दे दिया है। खडसे ने कहा कि वह केवल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने के साथ ही अब खडसे शुक्रवार को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल होंगे। खडसे ने इस्तीफा देने के बाद आरोप लगाया कि उनपर फडणवीस ने वह आरोप लगाए थे जो अब तक साबित नहीं हुए हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने दिया पार्टी से इस्तीफा

परिवार को नीचा दिखाया

खडसे ने बुधवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "चार वर्षों तक मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाया गया। मैंने प्रदेश में पार्टी बनाने के लिए 40 वर्षों तक काफी मेहनत की और इस रूप में मुझे इसका सिला मिला।"

भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप

बता दें कि जून 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से एकनाथ खडसे को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वालेआरो महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में भी खडसे को पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया।

The then CM (Devendra Fadnavis) instructed police to register FIR against me on false allegation of harassment by a woman. He said the case would be withdrawn later. Inquiries for corruption was initiated against me in which I came clean. I suffered a lot in BJP: Eknath Khadse https://t.co/k4n0H9taVX pic.twitter.com/idBx4OfmJi