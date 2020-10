महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता Eknath Khadse पवार की एनसीपी से जुड़े

मुंबई। एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ( Eknath Khadse ) ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वह शुक्रवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल होंगे। एनसीपी राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने बुधवार को यह घोषणा की।

एनसीपी को कुछ वक्त पहले ही बता दिया था

पाटिल ने कहा कि खडसे ने उन्हें कुछ समय पहले सूचित किया था कि उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता एकनाथ खडसे ने अपनी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे कुछ समय पहले अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। इससे एनसीपी में उनके शामिल होने का मार्ग खुल गया है। खडसे शुक्रवार दोपहर को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

खडसे के समर्थक भी लाइन में

उन्होंने कहा कि खडसे के समर्थक भाजपा के कई अन्य विधायक और नेता भी राकांपा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि, बाकी के एनसीपी में शामिल होने पर फैसला लिया जाना बाकी है। राज्य के राकांपा प्रमुख ने कहा, "हम कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव नहीं चाहते हैं और इस प्रकार अन्य नेताओं के बारे में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।"

Eknath Khadse sends resignation to BJP's Maharashtra president Chandrakant Patil. "I am resigning from the primary membership of BJP due to personal reasons," it reads. https://t.co/4fLbos0ukm pic.twitter.com/ELf3rPzNtv

एमएलसी सीट मिलने की उम्मीद

राजनीतिक पुनर्वास की मांग करते हुए खडसे एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके करीबी सहयोगियों के अनुसार, उन्हें राज्यपाल के कोटे के माध्यम से एमएलसी सीट मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) सरकार, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेतृत्व में, अभी तक विधान परिषद (MLCLC) के 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम की सिफारिश करने पर निर्णय नहीं ले पाई है।

पार्टी ने हटा दिया था पद से

पूर्व राजस्व मंत्री खडसे को भाजपा द्वारा 2016 में पुणे के पास एक भूमि सौदे में भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के आरोपों के बाद पद से इस्तीफा देने के बाद पद से हटा दिया गया था। वह तब से पार्टी से नाराज हैं। उन्हें पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों में चुनावी टिकट से वंचित कर दिया गया था।

भाजपा को मिल गया इस्तीफा

राज्य भाजपा इकाई ने बात की पुष्टि की है। पार्टी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि राज्य के भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल को उनका इस्तीफा मिल गया है। उपाध्याय ने कहा, "हमने उनके साथ बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन काम बना। हम उन्हें शुभकामना देते हैं। यहां तक कि भाजपा छोड़ने वाला एक छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए एक नुकसान है।"

I got Eknath Khadse's resignation this morning and it has been accepted. We give him our best wishes for joining a new party: Chandrakant Patil, Maharashtra BJP president



Khadse will be joining NCP on Friday pic.twitter.com/tNeRMPtcmK