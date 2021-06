किसान आंदोलन के समर्थन में फिर उतरीं ममता, कहा- केंद्र की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा देश

कोलकाता। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठन बीते 6 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसान संगठनों को समर्थन मिलता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसान आंदोलन का समर्थन करती रही हैं और अब एक बार फिर से किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आई हैं।

ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की उदासीनता का खामियाजा आज देश के किसान भुगत रहे हैं।

किसान भाई केंद्र की उदासीनता का भुगत रहे हैं खामियाजा: ममता

ममता ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज से दस साल पहले सिंगुर भूमि पुनर्वास और विकास विधेयक 2011 को बंगाल विधानसभा में एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद पारित किया गया था। हमने एकजुट होकर अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी शिकायतों का समाधान किया, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया।

उन्होंने आगे लिखा, आज मुझे दुख हो रहा है कि देशभर में हमारे किसान भाई केंद्र की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं। साथ में, हम अपने समाज की रीढ़ की हड्डी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनके अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

