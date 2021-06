SC की फटकार के बाद ममता बोलीं- 'एक देश-एक राशन कार्ड' स्कीम लागू करने में कोई परेशानी नहीं

कोलकाता। गरीबों तक सस्ते या मुफ्त में राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 'एक देश-एक राशन कार्ड' योजना लागू किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों ने राजनीतिक मजबूरी के कारण अब तक लागू नहीं किया है। इनमें से एक पश्चिम बंगाल भी शामिल है।

हालांकि, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी और निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। इस पर आज (14 जून) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि हमें एक देश-एक राशन कार्ड योजना को लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए थे कि बिना किसी बहाने के जल्द से जल्द 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को लागू करें। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा 'कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें, वन नेशन-वन राशन कार्ड।' कोर्ट ने कहा था कि इसे लागू न करने को लेकर आप एक या कोई अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिन्हें किसी भी राज्य में आसानी से राशन मिल सकेगा।

We do not have any problem with the implementation of 'One Nation, One Ration' scheme. It is under process: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/ORUeokbBV2