ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बिना किसी बहाने के लागू करें 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पूरे देश में गरीबों तक बिना किसी समस्या के राशन पहुंचाने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की व्यवस्था की है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल भी शामिल है।

ऐसे में अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि बिना किसी बहाने के जल्द से जल्द 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को लागू करें।

अपने अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा 'कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें, वन नेशन-वन राशन कार्ड।' कोर्ट ने कहा कि इसे लागू न करने को लेकर आप एक या कोई अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए है।

सुनवाई के आखिरी दिन में पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि आधार कार्ड की दिक्कतों की वजह से इस योजना लागू नहीं हो पाया है। अदालत ने कहा कि आपको केंद्र सरकार की 'एक देश-एक राशन कार्ड' योजना को लागू करना ही होगा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त या फिर सस्ते दर अनाज दिए जाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

