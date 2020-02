कर्नाटक: पूर्व मंत्री और JDS नेता सी चन्निगप्पा का निधन, दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और JDS के नेता सी चन्निगप्पा ( C Channigappa ) का लंबी बीमारी के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया।

चन्निगप्पा ( C Channigappa ) तीन बार कोराटगेरे से विधायक थे। इससे पहले, उन्होंने कर्नाटक के वन मंत्री के रूप में कार्य किया।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों तबीयत अधिक खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन शुक्रवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

